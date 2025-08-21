Logo all-in.de
Maren Kroymann begeistert: Filip Pavlović zeigt Lapdance bei TV-Sketch

Maren Kroymann im TV

Maren Kroymann ist begeistert! Lapdance von „Bachelor in Paradise“-Star Filip Pavlović

Maren Kroymann hat sich für neue Sketche Personal vom Privat-TV geborgt. Reality-Größen mussten ran: «Das war eine echte Herausforderung.»
    Großer Spaß: Die neuen «Kroymann»-Folgen.
    Großer Spaß: Die neuen «Kroymann»-Folgen. Foto: -/ ARD Degeto Film/Ben Knabe,/dpa

    Die Kabarettistin und Fernsehkomikerin Maren Kroymann (76) hat nur die besten Erinnerungen an einen Kamera-Flirt mit Realitystar Filip Pavlović (31). «Filip Pavlović hat eine sensationelle Tanznummer hingelegt», sagte die Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur über den «Bachelor in Paradise»-Star. «Er sollte so einen Lapdance machen. Wie er sich entäußert hat, wie er sich ungeniert in diese Choreographie reingeschmissen hat, war großartig.»

    Maren Kroymann ist mit neuen Folgen zurück

    Im Rahmen eines Reality-Schwerpunkts der Satire-Serie «Kroymann» spielten die zwei eine Verführungsszene in einer Kuppelshow nach. Kroymann zeigte sich beeindruckt von Pavlovićs Auftritt: «Du merkst, das ist ein Superprofi, der die Regeln des Genres verinnerlicht hat. Und weil er sich zuwendet als Mensch, konnte er die Situation auch gut spielen.» Sie habe «geradezu Bewunderung für alle, die da in einem für sie fremden Genre mitmachen», gehabt.

    «Das ist ja nicht dieses "Ich rede, was mir gerade einfällt"», so Kroymann. «Es gibt Texte, die du können musst. Manche Szenen müssen oft wiederholt werden. Das war für die Kolleginnen und Kollegen eine echte Herausforderung.»

    Maren Kroymann zollt dem Reality-Personal großen Respekt.
    Maren Kroymann zollt dem Reality-Personal großen Respekt. Foto: Christoph Soeder/dpa

    In der siebten Staffel des Sketchformats «Kroymann» am Freitag (22. August) um 23.55 Uhr im Ersten treten auch die Dschungelcamper Natascha Ochsenknecht und Fabio Knez sowie Max Bornmann («Make Love - Fake Love»), Cecilia Asoro («Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen») und Youtuberin Jolina Mennen auf.

