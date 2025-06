Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Mittwoch

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 25.6. wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am 25.6.

Omid Nouripour(Bündnis 90/Grüne), Vizepräsident Bundestag

Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), Lobbyist, Unternehmensberater, TV-Moderator und Autor

Verena Hubertz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Albrecht von Lucke, Journalist und Publizist

Anna Schneider, Welt-Journalistin

Markus Feldenkirchen, Spiegel-Autor und Podcaster

Was ist das Thema bei Maischberger heute am Mittwoch?

Kann Trump die Eskalation in Nahost stoppen? Im Gespräch der Vizepräsident des Bundestages Omid Nouripour(B‘90/Grüne) und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU).

Was plant die Bundesregierung bei Mietpreisen und Wohnungsbau? Im Studio die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz (SPD).

Es kommentieren der Journalist und Publizist Albrecht von Lucke, die Chefreporterin Freiheit bei Welt Anna Schneider und Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 25.6. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

26.06.2025 | 03:20 Uhr | Das Erste

26.06.2025 | 20:15 Uhr | tagesschau24

27.06.2025 | 00:50 Uhr | 3SAT

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.