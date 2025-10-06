Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Montag

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am Montag, 6. Oktober wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am Montag, 6.10.

Jens Spahn (CDU), Fraktionsvorsitzender

Oskar Lafontaine (BSW), Ex-Parteichef SPD und Linke

Wolfgang Ischinger, Außenpolitik-Experte

Anja Kohl, ARD-Wirtschsaftsexpertin

Robin Alexander, Journalist

Alev Doğan, Journalistin

Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Montag?

Migrationsgipfel und Sozialreformen: Wann liefert die Bundesregierung? Im Gespräch der Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag Jens Spahn (CDU).

Drohnenalarm und Aufrüstungskurs: Reagiert Deutschland richtig? Darüber diskutieren der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger und der ehemalige Parteichef der SPD sowie der Linken Oskar Lafontaine (BSW).

Es kommentieren: Die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der stellvertretende Chefredakteur der „Welt“ Robin Alexander und die stellvertretende Chefredakteurin von „The Pioneer“ Alev Doğan.

Das sind die bekanntesten deutschen TV-Talker Icon Galerie 16 Bilder

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 6.10. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

Di., 07.10.25 | 20:30 Uhr | tagesschau24

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.