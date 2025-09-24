Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Mittwoch

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 24.9. wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am Mittwoch, 24.9.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende EU-Verteidigungsausschuss

Ralf Stegner (SPD), Außenpolitiker

Hendrik Streeck (CDU), Drogenbeauftragter Bundesregierung

Joachim Llambi, TV-Moderator

Melanie Amann, Journalistin und Autorin

Rainer Hank, Journalist und Kolumnist

Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Mittwoch?

Russische Provokationen und neuer Wehrdienst: Darüber diskutieren die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Außenpolitiker Ralf Stegner (SPD).

Drogenpolitik und sein Wechsel in die Politik: Im Studio der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Hendrik Streeck (CDU).

Es kommentieren: Der Fernsehmoderator Joachim Llambi, die Autorin der Spiegel-Chefredaktion Melanie Amann und der Journalist und Kolumnist Rainer Hank.

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 24.9. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

Do., 25.09.25 | 00:25 Uhr | WDR

Do., 25.09.25 | 03:20 Uhr | Das Erste

Do., 25.09.25 | 21:00 Uhr | tagesschau24

Fr., 26.09.25 | 01:25 Uhr | 3sat

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.