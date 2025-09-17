Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Mittwoch

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 17.9. wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am Mittwoch, 17.9.

Katharina Dröge (Bündnis 90 / Die Grünen), Fraktionsvorsitzende

Gitta Connemann (CDU), Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium

Peter Neumann, Sicherheits- und Extremismusexperte

Petra Gerster, TV-Journalistin

Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist und Journalist

Kristina Dunz, Journalistin

Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Mittwoch?

Streit um Haushalt und Neujustierung der Energiepolitik: Darüber diskutieren die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Gitta Connemann (CDU) und die Fraktionsvorsitzende der Grünen Katharina Dröge.

Radikalisierung in den USA, Europa und Deutschland: Im Studio der Sicherheits- und Extremismusexperte Peter Neumann.

Es kommentieren: Die langjährige Moderatorin der ZDF-„heute“-Nachrichten Petra Gerster, der Kolumnist und Journalist Hans-Ulrich Jörges und die stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) Kristina Dunz.

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 17.9. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

Do., 18.09.25 | 00:55 Uhr | WDR

Do., 18.09.25 | 03:05 Uhr | Das Erste

Do., 18.09.25 | 21:00 Uhr | tagesschau24

Fr., 19.09.25 | 00:40 Uhr | 3sat

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.