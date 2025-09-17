Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Unterhaltung
Icon Pfeil nach unten

Maischberger heute: Gäste und Thema am Mittwoch, 17.9.

TV Programm heute

Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Mittwoch

Keine Sommerpause mehr. Sandra Maischberger und Gäste sprechen heute wieder über aktuelle Themen. Wer ist mit dabei? Worum geht es und wann läuft die Sendung? Hier der Überblick.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    Sandra Maischberger und Gäste sprechen heute im Ersten über aktuelle Themen. Hier alle Informationen.
    Sandra Maischberger und Gäste sprechen heute im Ersten über aktuelle Themen. Hier alle Informationen. Foto: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

    Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 17.9. wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

    Maischberger-Gäste heute am Mittwoch, 17.9.

    • Katharina Dröge (Bündnis 90 / Die Grünen), Fraktionsvorsitzende
    • Gitta Connemann (CDU), Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium
    • Peter Neumann, Sicherheits- und Extremismusexperte
    • Petra Gerster, TV-Journalistin
    • Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist und Journalist
    • Kristina Dunz, Journalistin
    Arabella Kiesbauer moderierte ab 1994 zehn Jahre lang einen nach ihr benannten Nachmittags-Talk bei ProSieben. Schlagzeilen machte sie in den 90ern zudem, weil auf sie ein Briefbomben-Anschlag verübt wurde. 2024 gab's ein kleines Comeback. Im Rahmen der Show "Wer stiehlt mir die Show?" kehrte Arabella zurück in das Set ihres Talks. Ansonsten arbeitet sie inzwischen als Showmoderatorin für den ORF.
    Icon Galerie
    16 Bilder

    Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Mittwoch?

    Streit um Haushalt und Neujustierung der Energiepolitik: Darüber diskutieren die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Gitta Connemann (CDU) und die Fraktionsvorsitzende der Grünen Katharina Dröge.

    Radikalisierung in den USA, Europa und Deutschland: Im Studio der Sicherheits- und Extremismusexperte Peter Neumann.

    Es kommentieren: Die langjährige Moderatorin der ZDF-„heute“-Nachrichten Petra Gerster, der Kolumnist und Journalist Hans-Ulrich Jörges und die stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) Kristina Dunz.

    Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

    Die Sendung läuft heute am 17.9. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

    • Do., 18.09.25 | 00:55 Uhr | WDR
    • Do., 18.09.25 | 03:05 Uhr | Das Erste
    • Do., 18.09.25 | 21:00 Uhr | tagesschau24
    • Fr., 19.09.25 | 00:40 Uhr | 3sat

    Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

    Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

    Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden