Maischberger heute - Gäste und Thema am Mittwoch, 13.8.

TV Programm heute

Maischberger fällt heute am Mittwoch (13.8.) aus: Der Grund und das kommt stattdessen im TV

Sandra Maischberger und Gäste sprechen am Mittwoch eigentlich über aktuelle Themen. Doch heute fällt die Sendung aus. Der Grund und das Ersatz-Programm im TV.
    Sandra Maischberger und Gäste sprechen heute im Ersten nicht wie sonst über aktuelle Themen.
    Sandra Maischberger und Gäste sprechen heute im Ersten nicht wie sonst über aktuelle Themen. Foto: Imago / Stefan Schmidbauer

    Maischberger und Gäste würden sich heute eigentlich wieder mit den aktuellen Themen und Ereignissen beschäftigen. In der ARD-Talkshow „Maischberger“ liefert Moderatorin Sandra Maischberger normalerweise den wöchentlichen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Doch heute am Mittwoch, 13.8., fällt die Sendung aus.

    TV-Zuschauer fragen sich heute am Mittwoch: Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute? Und: Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek? Doch diese Fragen können aktuell nicht beantwortet werden. Denn: Momentan laufen keine neuen Ausgaben von Maischberger im Ersten.

    Maischberger fällt heute im TV aus - Der Grund

    Die Sendung befindet sich aktuell in einer Sommerpause, die mehrere Wochen dauert. Deshalb fällt auch die Ausgabe am Mittwoch, 13. August 2025, aus.

    Was zeigt das Erste heute stattdessen?

    Da Maischberger heute am Mittwoch ausfällt, zeigt das Erste die Reportage „Weltspiegel extra: Leid in Gaza“. Die Sendung beginnt um 22.50 Uhr.

    Wann kommt Maischberger wieder im TV und in der Mediathek?

    Maischberger läuft nach der Sommerpause im September wieder im TV. Laut dem Sender „Das Erste“ kehrt die Sendung am Dienstag, 16. September 2025 mit einer neuen Ausgabe zurück. Ältere Sendungen von Maischberger gibt es in der ARD-Mediathek.

    Maischberger-Gäste heute am Mittwoch, 13.8.

    • Da die Talkshow Maischberger heute am Mittwoch, 13. August 2025 ausfällt, sind auch keine Gäste in der Sendung geladen.

    Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

    Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

    Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

