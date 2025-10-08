Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Mittwoch

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 8. Oktober wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am Mittwoch, 8.10.

Tim Klüssendorf (SPD), Generalsekretär

Heidi Reichinnek (Linke), Fraktionsvorsitzende

Sönke Neitzel, Militärhistoriker

Nikolaus Blome, Politik-Chef RTL/n-tv

Cherno Jobatey, Journalist und Moderator

Anna Lehmann, Journalistin taz

Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Mittwoch?

Wohin steuert die Regierung bei Sozialreformen, Migration und Rüstung? Darüber diskutieren die Fraktionsvorsitzende der Linken, Heidi Reichinnek und der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf.

Wie sollen Deutschland und die NATO bei Drohnen-Alarm reagieren? Im Studio der Militärhistoriker Sönke Neitzel.

Es kommentieren: Der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, der RTL/n-tv Politikchef Nikolaus Blome und die Leiterin des Parlamentsbüros der taz Anna Lehmann.

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 8.10. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

Do., 09.10.25 | 00:50 Uhr | WDR

Do., 09.10.25 | 02:20 Uhr | Das Erste

Do., 09.10.25 | 21:00 Uhr | tagesschau24

Fr., 10.10.25 | 00:20 Uhr | 3sat

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.