Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Dienstag

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 30.9. wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am Dienstag, 30.9.

Ines Schwerdtner (Linke), Parteivorsitzende

Philipp Amthor (CDU), parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium

Eric T. Hansen, US-Autor

Bettina Böttinger, Moderatorin

Helene Bubrowski, Chefredakteurin Table.Briefings

Christoph Schwennicke, Chefredaktion t-online

Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Dienstag?

Debatte um Reformen in der Sozialpolitik: Darüber diskutieren der parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium Philipp Amthor und die Parteivorsitzende der Linken Ines Schwerdtner.

Russlands hybrider Krieg und Trumps Ukraine-Politik: Im Gespräch der langjährige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch und der republikanische Politik-Stratege und ehemalige Trump-Berater Bryan Lanza.

Es kommentieren: Die Moderatorin Bettina Böttinger, die Chefredakteurin von Table.Briefings Helene Bubrowski und das Mitglied der Chefredaktion von t-online Christoph Schwennicke.

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 30.9. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

Mi., 01.10.25 | 02:35 Uhr | Das Erste

Mi., 01.10.25 | 20:30 Uhr | tagesschau24

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.