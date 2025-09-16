Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Dienstag

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 16.9. wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht - hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am Dienstag, 16.9.

Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident Rheinland-Pfalz

Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), Ex-Verteidigungsminister

Gregor Gysi (Linke), Ex-Fraktionsvorsitzender

Christian Rach, Spitzenkoch und Moderator

Iris Sayram, Berlin-Korrespondentin ARD

Ansgar Graw, Herausgeber The European

Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Dienstag?

SPD nach der Kommunalwahl und vor dem Herbst der Reformen unter Druck: Im Gespräch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer (SPD).

Drohnen über Nato-Gebiet und USA nach Kirk-Attentat: Im Gespräch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gregor Gysi.

Es kommentieren: Der Spitzenkoch und TV-Moderator Christian Rach, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und der Herausgeber von The European Ansgar Graw.

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 16.9. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

Mi., 17.09.25 | 03:05 Uhr | Das Erste

Mi., 17.09.25 | 20:30 Uhr | tagesschau24

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.