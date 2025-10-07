Das sind die Gäste bei Maischberger heute am Dienstag

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute am 7.10. wieder mit aktuellen Themen und Ereignissen. Wer dieses Mal mit dabei ist, worum es geht – hier alle Informationen.

Maischberger-Gäste heute am Dienstag, 7.10.

Carlo Masala, Militärexperte

Natalie Amiri, Moderatorin Weltspiegel

Karl Lauterbach (SPD), Ex-Gesundheitsminister

Jürgen Becker, Kabarettist

Kerstin Palzer, ARD Studio Berlin

Jan Fleischhauer, Kolumnist Focus

Was ist das Thema bei Maischberger und Gästen heute am Dienstag?

Zweiter Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel: Im Gespräch die Weltspiegel-Moderatorin und Autorin Natalie Amiri und der Professor für Internationale Politik und Militärexperte Carlo Masala.

Zustand der Koalition und Reformen im Gesundheitssystem: Im Studio der Bundestagsabgeordnete und ehemalige SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Es kommentieren: Der Kabarettist Jürgen Becker, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer.

Wann kommt Maischberger heute in TV und Mediathek?

Die Sendung läuft heute am 7.10. um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann Maischbergers Sendung heute dann auch später als Wiederholung angesehen werden. Wiederholungen im TV sind zu dieser Zeit:

Mi., 08.10.25 | 01:00 Uhr | 3sat

Mi., 08.10.25 | 02:05 Uhr | Das Erste

Mi., 08.10.25 | 20:30 Uhr | tagesschau24

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.