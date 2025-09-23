Wegen Absage an Michel Friedman: Demonstration angemeldet

Wegen der Ausladung des Publizisten Michel Friedman von einer Veranstaltung «Uwe Johnson» in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern soll es eine Demonstration geben. Diese sei für den nächsten Montag in der Gemeinde Klütz geplant, wie der Landkreis Nordwestmecklenburg mitteilte. Ein Verein aus Berlin habe für Montagnachmittag eine Kundgebung angemeldet, sagte ein Sprecher des Landkreises.

Friedman sollte im Oktober 2026 anlässlich des 120. Geburtstags von Hannah Arendt über Demokratie sprechen. Doch die Veranstaltung mit dem 69-Jährigen sei abgesagt worden, hatte der Leiter des Literaturhauses, Oliver Hintz, der Deutschen Presse-Agentur am vergangenen Montag gesagt.

Bedenken wegen möglicher Störer bei Lesung?

Demnach habe ihm der Bürgermeister der Stadt Klütz, Jürgen Mevius (Unabhängige Wählergemeinschaft UWG), am Telefon mitgeteilt, dass sich die Mehrheit eines städtischen Gremiums gegen eine Lesung von Friedman ausgesprochen habe, sagte Hintz. Man habe Sorge, dass rechte Störer oder Hamas-Sympathisanten nach Klütz kommen und demonstrieren könnten.

Friedman wiederum hatte Mevius in einem Interview mit dem NDR kritisiert: Kunst-, Kultur und Meinungsfreiheit dürften nicht gefährdet sein, weil eine Einschüchterung durch Rechtsextreme angenommen werde.

Mevius widersprach dieser Darstellung und nannte finanzielle Gründe. Das Honorar Friedmans sei deutlich höher als bei Lesungen von Schriftstellern dort üblich. Eine Vertreterin des Fördervereins des Literaturhauses entgegnete, die Kosten würden nicht von der Stadt, sondern von anderen Trägern übernommen.