Lilly Becker nackt und mit Seitenhieb gegen Boris: „Schicke ihm gerne einen signierten Playboy!“

Gerade erst Anfang des Jahres ist sie Dschungelkönigin bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ geworden, jetzt zeigt sich Lilly Becker im Playboy. Das 49 Jahre alte niederländische Model, das durch ihre Ehe mit Tennis-Star Boris Becker (57) bekannt wurde, ziert die Oktober-Ausgabe des Magazins.

Dschungelkönigin Lilly Becker im Playboy

Im Playboy-Interview äußerte sich Lilly Becker dazu so: „Ich habe einfach Bock darauf, ich finde, ich sehe gut aus. Ich bin mittlerweile Ende 40, wenn nicht jetzt, wann dann?“, erklärt sie. Auch eine Nachricht für andere Frauen hat die 49-Jährige:

„Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt. Und wenn sie die innere Krone mal verlieren, sollten sie sie einfach wieder aufsetzen.“

Icon vergrößern Lilly Becker ließ in der Playboy-Oktober-Ausgabe 2025 die Hüllen fallen. Foto: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2025 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lilly Becker ließ in der Playboy-Oktober-Ausgabe 2025 die Hüllen fallen. Foto: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2025

Lilly Becker zu Boris Becker: „Schicke ich ihm gerne einen signierten Playboy“

Die Fotos von der 49-Jährigen wurden auf Ibiza gemacht. Die Oktober-Ausgabe des Playboy ist seit Mittwoch, 10. September, erhältlich. Ein zufälliges Datum? Wer weiß. Denn genau am selben Tag erschien das neue Buch „Inside“ von Ex-Mann Boris Becker.

Zu diesem Zufall äußerte sich Lilly Becker schlagfertig: „Ihr könnt ihm gerne sagen, dass ich ihn supporte und mir ein Exemplar kaufe – und wenn er will, schicke ich ihm gerne einen signierten ‚Playboy‘“, erklärte sie laut der Gala.

Viele positive Reaktionen auf den Playboy-Auftritt

Boris Becker hat sich derweil zu dem Playboy-Auftritt seiner Ex noch nicht gemeldet. Dafür aber zahlreiche andere Promis. So fallen die Reaktionen auf Lilly Becker im Playboy aus:

Moderatorin Sylvie Meis (47) schwärmte auf Instagram: „Wir sind ALLE verliebt in Lilly!! ❤️ love you babe!!! You look AMAZING“

Anna-Carina Woitschack (32) kommentierte mit: „❤️🔥Yes Girl“

Schauspielerin Jenny Elvers (53) staunte: „Bähm. Großartig.“

Partyschlagersängerin Isi Glück (34) hinterließ ein: „Hammer“

Moderatorin und Autorin Diana Schell (54) meinte: „❤️ you are amazing Lilly 😘“

Danni Büchner (47), Yeliz Koc (31), Hans Sarpei (49) und Evelyn Burdecki (37) reagierten ebenfalls auf den Insta-Post des Playboy - mit mehreren Feuer-Emojis.

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (63) der auch mit Lilly Becker Dschungelcamp war, meinte etwas ironisch: „Ich kenne das ja alles schon...“

Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/lilly-becker-oktober-2025.