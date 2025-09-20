«Wer ist Laura?» - Reese Witherspoon verrät vollen Namen

Die Hollywood-Stars Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) sind seit 25 Jahren miteinander befreundet. Derzeit sind sie gemeinsam in der vierten Staffel der Streaming-Serie «The Morning Show» zu sehen - doch Witherspoon kann den «Friends»-Star immer noch verblüffen. Erst jetzt lernte Aniston den vollen Namen der Oscar-Preisträgerin kennen.

In einem gemeinsamen Auftritt bei dem Entertainment-Netzwerk «LADbible» sollte Aniston den zweiten Vornamen von Witherspoon raten - und lag völlig falsch. Sie heiße Laura Jeanne, offenbarte Witherspoon schließlich. «Wer ist Laura? Wer zum Teufel ist Laura?», reagierte Aniston sichtlich erstaunt.

Reese sei ein weiterer Vorname, erklärte Witherspoon, angelehnt an den Geburtsnamen ihrer Mutter. Sie sei schon früh Reese genannt worden, erzählte die Schauspielerin weiter.

Reese Witherspoon gibt ihren vollen Namen bekannt. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa