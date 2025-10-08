Warum George Clooney mit seinen Kindern in Frankreich lebt

George Clooney will seine Kinder nicht in Los Angeles aufwachsen lassen. «Ich hatte Bedenken, unsere Kinder in L.A. in der Kultur Hollywoods großzuziehen. Ich hatte das Gefühl, dass sie nie eine faire Chance auf das Leben bekommen würden», sagte der Schauspieler («Ocean's Eleven», «Up in the Air») dem Magazin «Esquire».

Er lebt mit seiner Frau Amal und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander auf einem Bauernhof in Frankreich. «Ein großer Teil meiner Kindheit war auf einer Farm, und als Kind habe ich das gehasst», räumt der 64-Jährige ein. Für seine eigenen Kinder sieht er aber große Vorteile: «Sie sind dort nicht an ihren iPads, wissen Sie?», Sie säßen mit den Erwachsenen beim Abendessen und räumten das Geschirr ab. «Sie haben ein viel besseres Leben.»

In Frankreich interessierten sich die Menschen nicht so sehr für Berühmtheiten, fügte Clooney hinzu. Seine Kinder sollten nicht «herumlaufen und sich Sorgen über Paparazzi machen müssen». Und: «Ich will nicht, dass sie mit berühmten Kindern von anderen verglichen werden.»