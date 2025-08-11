«Urlaub anders vorgestellt» - Lola Weippert im Krankenhaus

Moderatorin Lola Weippert ist während ihres Sommerurlaubs ins Krankenhaus gekommen. «Liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 10 cm langer Spritze in der Wirbelsäule, drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf», schrieb die 29-Jährige auf Instagram.

Dazu postete sie ein kurzes Video, in dem sie mit Maske im Gesicht und Infusion im Arm auf einem Krankenhausbett liegt und müde den Kopf schüttelt. «Hatte mir meinen Sommerurlaub etwas anders vorgestellt», schreibt Weippert dazu.

Details zu den Hintergründen nennt die Moderatorin nicht. In den Kommentaren bekam Weippert zahlreiche Genesungswünsche. Die Moderatorin, die im baden-württembergischen Rottweil geboren wurde, moderierte mehrere Jahre die RTL-Realityshow «Temptation Island» und soll ein neues Dating-Format mit dem Titel «FBoy Island» für den Streaming-Dienst Prime Video präsentieren.