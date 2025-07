Tochter trauert um Wrestler Hulk Hogan: «Mein Ein und Alles»

Mit einer rührenden Nachricht an ihren Vater hat sich Brooke Hogan von der Wrestlinglegende Hulk Hogan verabschiedet. «Du warst mein Ein und Alles, und ich werde für immer dein Mädchen sein», schrieb Brooke Hogan zu einem Video, das mehrere Fotos von ihr mit ihrem Vater zeigt. Sie sei stolz, seine Tochter zu sein, schrieb sie weiter. «Ich liebe dich mehr als alle Sterne am Himmel.»

Hogan war in der vergangenen Woche im Alter von 71 Jahren in Florida gestorben. Mit seinen stark blondierten Haaren, seinem markigen Bart, seinen vielen Muskeln, seiner sonnengebräunten Haut und den knalligen Outfits war er das Gesicht des US-Wrestlings. Zahlreiche Reality-Shows sowie weitere Auftritte in Film und Fernsehen verschafften Hogan zusätzliche Bekanntheit auf der ganzen Welt.

Auch Trump gedachte Hogan

Erst vor zwei Jahren hatte Hogan zum dritten Mal geheiratet - diesmal die Yoga-Lehrerin Sky Daily. Aus der Ehe mit Linda Claridge zwischen 1983 und 2009 stammen die 1988 geborene Tochter Brooke, die Hogan bereits zweimal zum Großvater machte, und der 1990 geborene Sohn Nick. Von 2010 bis 2021 war Hogan mit Jennifer McDaniel verheiratet.

Zu Hogans Tod meldete sich auch US-Präsident Donald Trump zu Wort. «Wir haben heute einen großartigen Freund verloren», schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Er bezeichnete Hogan als «stark, hart, klug, aber mit einem riesigen Herzen». Hogan hatte Trump Schützenhilfe gegeben. Trump, selbst bekennender Wrestling-Fan, holte Hogan im Wahlkampf auf die Bühne.