Trumps Ex-Schwiegertochter: Tiger Woods macht Beziehung mit Vanessa Trump öffentlich

«Liebe liegt in der Luft»: Mit diesen Worten gewährt Golfstar Tiger Woods erstmals Einblicke in seine Beziehung mit Vanessa Trump, der ehemaligen Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump. In einem X-Posting schrieb Woods zudem unter zwei gemeinsame Fotos: «Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Reise durch das Leben.» Auf einem der Bilder posieren Woods und Trump eng umschlungen in einer Hängematte liegend – sie mit dem Arm auf seiner Brust, er verträumt in den Himmel blickend.

Vanessa Trump ist Psychologin und war zwölf Jahre lang mit Donald Trump Junior verheiratet. In den vergangenen Wochen waren sie und Sportler Woods immer wieder in der Boulevardpresse zu sehen.

Die beiden wurden gemeinsam mit Vanessa Trumps Tochter Kai während des Genesis Invitational Golfturniers in der kalifornischen Küstenstadt San Diego gesehen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Kai Trump und Woods Kinder Sam und Charlie sollen laut CNN die gleiche Schule besuchen.

Donald Trump Junior und Vanessa lernten sich 2003 kennen

Donald Trump Junior und Vanessa lernten sich im Jahr 2003 bei einer Modenschau kennen. 2005 wurde das Paar getraut. Donald Trump Junior arbeitet für die Trump Organization, die Dachorganisation der Unternehmen des US-Präsidenten.

Der Gold-Superstar Tyler Woods war von 2004 bis 2010 mit der Schwedin Elin Nordegren verheiratet. Mit seinen 15 Siegen bei Golf-Major-Turnieren ist er einer der erfolgreichsten Golfsportler weltweit.

Icon Vergrößern Tiger Woods und die ehemalige Schwiegertochter von Donald Trump sind ein Paar. (Archivbild) Foto: Jeff Roberson/=03386977#4= /dpa Icon Schließen Schließen Tiger Woods und die ehemalige Schwiegertochter von Donald Trump sind ein Paar. (Archivbild) Foto: Jeff Roberson/=03386977#4= /dpa

Icon Vergrößern Mit seiner Ex-Frau Elin Nordegren hat Woods zwei Kinder. (Archivbild) Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Mit seiner Ex-Frau Elin Nordegren hat Woods zwei Kinder. (Archivbild) Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa