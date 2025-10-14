«Thor»-Star: Hemsworth ist «ein Baby mit Muskeln»

US-Schauspielerin Tessa Thompson lobt die kindliche Herangehensweise ihres «Thor»-Kollegen Chris Hemsworth und des Regisseurs Taika Waititi. Die «Thor»-Schauspielerin (42) bezeichnete Hemsworth (42) laut Branchenmagazin «Variety» bei einer Veranstaltung in London als «ein Baby mit Muskeln, ein sehr großes Kleinkind», welches «keinerlei Hemmungen» habe. Hemsworth würde «einfach alles tun», «um Lacher zu erzielen und Neues zu entdecken, was es zu einer Freude macht, mit ihm zu arbeiten».

Thompson spielt in den «Thor»-Filmen die kampferprobte Valkyrie. Die Schauspielerin betonte, dass die Arbeit an diesen Filmen manchmal «so albern» sei. «Der Prozess, diese Filme zu drehen, erfordert einen Ort der reinen Fantasie, an dem man einfach wie ein Kind spielen muss.» Auch den Regisseur Taika Waititi bezeichnete Thompson laut «Variety» liebevoll als «ein riesiges Kleinkind»: «Er ist wie ein Kleinkind mit einem Bankkonto.»

Der Neuseeländer Waititi hatte bei den letzten beiden Filmen der nordischen Götter-Saga, «Thor: Tag der Entscheidung» (2017) und «Thor: Love and Thunder» (2022), Regie geführt. Die Filme wurden für ihren humorvollen und selbstironischen Anstrich bekannt.