Sasha bringt seine Rockabilly-Kunstfigur Dick Brave zurück

Lange war es still um Dick Brave. Nun will Sasha als Rockabilly-Kunstfigur wieder auf Club-Tour gehen.
Von dpa
    Sänger Sasha bringt seine Kunstfigur Dick Brave zurück. (Archivbild)
    Sänger Sasha bringt seine Kunstfigur Dick Brave zurück. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

    Nach langer Pause bringt Sänger Sasha seine Rockabilly-Kunstfigur Dick Brave wieder zurück. Der 53-Jährige will als Brave mit seiner Band im kommenden Frühjahr auf Club-Tour mit dem Titel «Back for Good» gehen, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts auf Nachfrage mitteilte. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

    Brave will «mit den größten Comeback-Hits aller Zeiten» in 13 deutschen Clubs spielen. Die Daten sollen demnächst veröffentlicht werden. Jahrelang war es still um den Rock-'n'-Roll-Künstler. Das letzte Comeback ist den Angaben zufolge zwölf Jahre her.

    Popsänger Sasha hatte seinen Durchbruch im Jahr 1998 mit der Ballade «If You Believe». 2002 feierte er mit seinem Rockabilly-Projekt Dick Brave and the Backbeats große Erfolge.

