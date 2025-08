Popstar Dua Lipa bekommt kosovarische Staatsbürgerschaft

«Willkommen zu Hause, Dua»: Popsängerin Dua Lipa (29) hat die kosovarische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Dass sie jetzt auch Staatsangehörige des südosteuropäischen Landes sei, vervollständige «die Dualität, die ich immer in mir gespürt habe. Ich liebe dieses Land, und das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel», sagte die Sängerin in einer Stellungnahme laut der britischen Nachrichtenagentur PA.

Lipa wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren. 2022 bekam sie bereits die albanische Staatsbürgerschaft. Die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani, die der Sängerin die Staatsbürgerschaft bei einer Zeremonie am Freitag überreichte, würdigte Dua Lipa als «eine der ikonischsten Kulturpersönlichkeiten in der Geschichte unseres Landes».

Am Freitag trat die für Songs wie «Houdini» oder «Dance The Night» bekannte Sängerin auch bei dem von ihr ins Leben gerufenen Sunny Hill Festival in der kosovarischen Hauptstadt Pristina auf. Dort performte sie laut PA gemeinsam mit ihrem Vater einen Song auf Albanisch. Die Musikerin hat bereits mehrere Grammys und Brit Awards gewonnen.