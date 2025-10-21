Paris Hilton möchte Menschen mit ADHS in Webserie Mut machen

US-Realitystar Paris Hilton möchte in einer neuen Onlineserie Menschen mit ADHS inspirieren. «Ich weiß, dass ADHS manchmal schwierig sein kann. Es ist anstrengend und frustrierend – aber es macht das Leben auch bunt und aufregend», sagte die 44-Jährige in einem Clip auf Instagram. «Einige der kreativsten und ikonischsten Menschen der Welt haben ADHS und haben es genutzt, um richtig durchzustarten!»

Die erste Folge der dreiteiligen Serie auf YouTube soll den Angaben zufolge in am Mittwoch erscheinen. In der Serie zeigt sich Hilton dabei, wie sie ihr neues Zuhause ADHS-gerecht einrichtet, nachdem sie ihr Haus Anfang des Jahres bei den verheerenden Großbränden in Los Angeles verloren hatte. Der Realitystar hat selbst eine Aufmerksamkeitsstörung - und sieht die Erkrankung eher als «Superkraft», wie Hilton auch auf Instagram sagt.