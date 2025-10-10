Nicole Kidman hatte mit ihrer Größe zu kämpfen

Nicole Kidman ist wegen ihrer Größe lange unsicher gewesen. «Ich musste erst lernen, meine Größe wertzuschätzen», sagte die Schauspielerin im Interview von «Harper’s Bazaar». Jetzt sei sie glücklich damit und schätze die Vorteile: «Ich habe beim Essen so viel Spielraum, weil es mehr Platz gibt, wo es ansetzen kann.»

Die 58-Jährige («Babygirl», «Moulin Rouge») ist selbst wie sie sagt 1,80 Meter groß - genau wie ihre Schwester. «Wir sind alle Riesen», so Kidman. Ihre beiden Töchter seien 1,78 Meter groß. «Ich habe damit gerungen, meine Hüfte nach unten gedreht und so getan, als wäre ich kleiner», erzählte sie. Aber heute ziehe sie ihre Schultern zurück und stehe aufrecht.

Trotzdem fände es die Schauspielerin schön, «ein paar Inch kleiner zu sein und zu jemandem aufsehen zu können». Das gebe auch vor der Kamera einen besseren Winkel her.