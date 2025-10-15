Markus Söder: Keine nackte Haut in der Politik

CSU-Chef Markus Söder geht laut eigenen Worten gerne schwimmen - Fotos davon möchte er aber nicht in der Öffentlichkeit sehen. «Ich erinnere mich aus dem Geschichtsunterricht an den Reichspräsidenten Friedrich Ebert, der mit einem Badefoto in der Weimarer Republik verunglimpft wurde. Also: keine nackte Haut in der Politik», sagte der bayerische Ministerpräsident der Zeitschrift «Bunte».

Im Sommer durchschwimme er gerne die Seen in Bayern, sagte Söder weiter. «Ob Chiemsee oder Wöhrder See, ob Brombachsee oder Rothsee. Beim Schwimmen sortieren sich die Gedanken», sagte Söder.

Söder zu Olympia: «Ein perfektes Match»

Söder zeigte sich in dem Interview auch zuversichtlich, dass die Olympischen Spiele nach 1972 wieder nach München kommen: «Wir haben das beste Angebot, auch zeitlich: erst Olympia, dann die Paralympics, dann das Oktoberfest. Das sind drei Veranstaltungen, die jeder in der Welt kennt. Das ist ein perfektes Match.»

Die Landeshauptstadt München, die bayerische Staatsregierung und zahlreiche Spitzensportler kämpfen und werben in einem breiten Bündnis für die neue Münchner Olympia-Bewerbung. Sie setzen deshalb gemeinsam darauf, dass zunächst die Münchner Bevölkerung den Plänen in einem Bürgerentscheid am 26. Oktober zustimmt.