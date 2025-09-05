Lena Gercke entschleunigt mit ihren Kindern

Lena Gercke (37), Model, lernt etwas von ihrem Nachwuchs. «Kinder sind wie Spiegel: Du erkennst an ihnen relativ schnell, wenn irgendwas nicht stimmt im System», sagte die frühere Gewinnerin von «Germany's Next Topmodel» dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sie habe gelernt, nicht immer zu rennen. Früher sei sie nur im Flieger und in Hotels gewesen.

Gercke und ihr Partner Dustin Schöne haben zwei Töchter: Zoe kam im Sommer 2020 zur Welt und ist fünf Jahre alt. Lia folgte im Dezember 2022 und ist folglich zwei Jahre alt. «Meine Kinder haben mir auch wieder ein Zuhause gegeben, weil sie mir gezeigt haben, wie wichtig es ist, ein bisschen zu entschleunigen», sagte Gercke in dem Interview. «Kinder lehren einen sehr, im Hier und Jetzt zu sein.»

Gast-Investorin bei «Die Höhle der Löwen»

Gercke, 1988 im hessischen Marburg geboren und im niedersächsischen Cloppenburg aufgewachsen, hatte 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel» gewonnen, später moderierte sie unter anderem die Castingshow «The Voice of Germany».

Inzwischen hat sie eine eigene Modemarke aufgebaut und war kürzlich als Gast-Investorin bei der Vox-Sendung «Die Höhle der Löwen». Ausgestrahlt wird die Ausgabe am 15. September (Vox, bereits vom 8. September an auf RTL+).