Leute: Kretschmann hat keine Lust auf eine Reise ins All

Kretschmann hat keine Lust auf eine Reise ins All

Der baden-württembergische Ministerpräsident findet Raumfahrt zwar spannend, aber ins All möchte er dann doch nicht mehr fliegen.
    Auf seiner letzten Dienstreise tauchte der Regierungschef auch in die Weltraumforschung ein.
    Auf seiner letzten Dienstreise tauchte der Regierungschef auch in die Weltraumforschung ein. Foto: Marijan Murat/dpa

    Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann begeistert sich zwar für Raumfahrt - ins All möchte er selbst aber nicht mehr fliegen. «Ich bin jetzt 78, der Weltraum ist für mich persönlich rum», sagte der Grünen-Politiker bei einem Austausch mit Forschern bei Zürich. «Ich würde mich auch nicht irgendwie einsargen lassen und glauben, dass ich dann mit 78 in 200 Jahren noch irgendwo auferstehe.» Kretschmann ist eigentlich 77 Jahre alt. Zur Landtagswahl 2026 will er nicht mehr antreten.

    Kretschmann will in wenigen Monaten in den Ruhestand gehen.
    Kretschmann will in wenigen Monaten in den Ruhestand gehen. Foto: Marijan Murat/dpa
