Catherine Zeta-Jones hat Lust auf Theater-Comeback

Die britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (55) würde gern wieder in einem Musical mitspielen. Doch die Oscar-Gewinnerin («Chicago») ist vorsichtig. «Ehrlich gesagt, würde ich gern wieder so etwas machen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in London. «Aber mit Musicals ist es so eine Sache. Was die meisten Leute vielleicht nicht wissen: Wenn Musicals gut sind, sind sie sehr gut. Wenn sie schlecht sind, sind sie grauenvoll, furchtbar.»

Für «Chicago» wurde sie gefeiert

Die gebürtige Waliserin hatte schon als Kind erste Theatererfahrungen gesammelt und später in Theater- und Musicalproduktionen mitgewirkt, bevor ihr mit dem Film «Die Maske des Zorro» im Jahr 1998 der Durchbruch in Hollywood gelang.

Bei der Musicalverfilmung «Chicago» von 2002 habe laut Zeta-Jones alles gepasst. «Da kamen wirklich alle großartigen Elemente zusammen und es war einfach ein Wow-Moment», sagte sie. «Da hatte ich das Gefühl, es war wie Schicksal. Es war einfach fantastisch, dass wir das auf Film festhalten durften.»

Vor der Kamera spielte sie zudem in der Jukebox-Musical-Komödie «Rock Of Ages» (2012) mit. Auf der Bühne begeisterte sie am Broadway in «A Little Night Music» und wurde dafür mit einem Tony Award als Beste Darstellerin ausgezeichnet.

An Angeboten für ein Bühnencomeback mangelt es offenbar nicht. «Im letzten Jahr wurden mir drei Stücke angeboten», sagte sie, «aber ich war durchgehend mit Dreharbeiten beschäftigt. Deshalb konnte ich mich nicht wirklich auf Theater konzentrieren.»

Auch in «Wednesday» darf sie singen

Unter anderem drehte Catherine Zeta-Jones mehrere Monate für die Netflix-Kultserie «Wednesday», deren zweite Staffel gerade gestartet ist. In Tim Burtons Ableger der «Addams Family» über die Schülerin Wednesday Addams spielt sie die Mutter Morticia und darf in ihrer Rolle auch häufiger singen.

Trotz ihres derzeit vollen Terminkalenders ist eine Rückkehr ans Theater nicht ausgeschlossen. «Wenn man einmal mit Theater angefangen hat – für mich ist das echte Liebe.»