Brad Pitt trauert um seine Mutter

Leute

Brad Pitt trauert um Mutter Jane Etta

Einst begleitete sie ihren Sohn stolz zur Oscar-Zeremonie: Jetzt ist Jane Etta Pitt, die Mutter von Hollywood-Star Brad Pitt, gestorben. Ihre Enkelin schickt ihr auf Instagram eine letzte Botschaft.
Von dpa
    Einst begleitete Jane Etta Pitt ihren Sohn stolz zur Oscar-Zeremonie.
    Einst begleitete Jane Etta Pitt ihren Sohn stolz zur Oscar-Zeremonie. Foto: picture alliance / dpa

    Hollywood-Star Brad Pitt trauert um seine Mutter. Jane Etta Pitt starb im Alter von 84 Jahren, wie die US-Portale «People» und «TMZ» übereinstimmend berichteten.

    Enkelin gibt Tod von Brad Pitts Mutter bekannt

    Brad Pitts Nichte Sydney Pitt teilte die Nachricht vom Tod ihrer Großmutter auf Instagram. «Meine süße Oma, Jane Etta - wir waren nicht bereit, dass du schon gehst. Aber zu wissen, dass du jetzt frei bist, um zu singen, zu tanzen und zu malen - das macht es ein wenig einfacher.» Sie sei dankbar, mit ihr aufgewachsen zu sein: «Sie hatte das größte Herz. Sie kümmerte sich aufrichtig um alle und alles, ohne Fragen zu stellen.» Dazu stellte Sydney zahlreiche Familienfotos.

    Brad Pitt: Mit Mutter und Vater auf Oscar-Verleihung

    Brad Pitt wurde 1963 in Oklahoma geboren und wuchs gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern Doug und Julie Neal in Springfield (Missouri) auf. 2012 brachte der Schauspieler seine Eltern mit zur Oscar-Verleihung. Laut unterschiedlichen Angaben starb Jane Etta Pitt am Dienstag oder Mittwoch.

    Brad Pitt trauert mit seiner Familie um seine Mutter. (Archivbild)
    Brad Pitt trauert mit seiner Familie um seine Mutter. (Archivbild) Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa
