Alec Baldwin kracht mit Auto seiner Frau gegen Baum

Der US-Schauspieler bleibt bei einem Autounfall in New York unverletzt. Auf Instagram erzählt er, wie er einem riesigen Müllwagen auswich – und das Auto seiner Frau zerstörte.
Von dpa
    Der US-Schauspieler und sein Bruder haben den Unfall nach eigenen Angaben unverletzt überstanden. (Archivbild)
    Der US-Schauspieler und sein Bruder haben den Unfall nach eigenen Angaben unverletzt überstanden. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

    US-Schauspieler Alec Baldwin hat nach eigenen Angaben einen Autounfall unverletzt überstanden. Der 67-Jährige sei am Montag mit einem Wagen seiner Frau Hilaria in East Hampton im Bundesstaat New York gegen einen Baum gefahren, berichteten mehrere US-Medien. In einem auf Instagram veröffentlichten Video bestätigte Baldwin den Vorfall und erzählte, er habe einem «riesigen Müllwagen» ausweichen müssen, «so groß wie ein Wal.»

    Der Hollywoodstar («Saturday Night Live», «Departed – Unter Feinden») und sein Bruder Stephen seien das Wochenende auf einem Filmfestival gewesen. Beide blieben demnach unverletzt. «Ich habe das Auto meiner Frau zerstört, und deswegen fühle ich mich schlecht», sagte Baldwin in dem Video. Gleichzeitig bedankte er sich bei der örtlichen Polizei für ihre Hilfe. Der zuständige Beamte sei ein «wunderbarer Typ».

