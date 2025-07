Black Sabbath-Konzert in Birmingham: So könnt ihr den letzten Auftritt von Ozzy Osbourne erleben

Es ist ein Comeback und gleichzeitig ein Abschied: Am heutigen Samstag, 5. Juli, wird die Metal-Band Black Sabbath ein letztes Mal in Originalbesetzung auf der Bühne stehen. Mit dabei ist natürlich auch Frontmann Ozzy Osbourne. Im Stream können Fans, die keine Tickets mehr ergattern konnten, das letzte Konzert der Metal-Band erleben. Es gibt allerdings einen Haken.

Black Sabbath-Abschiedskonzert: So könnt ihr den Auftritt online sehen

Unter der Webseite www.backtothebeginning.com kann man für 26,99 Euro ein Ticket für den heutigen Online-Stream des letzten Black Sabbath-Konzerts ergattern. Allerdings können Fans nicht live dabei sein. Der Stream startet erst zwei Stunden nach dem Auftritt, bei dem übrigens auch weitere Legenden des Metals dabei sein werden. Unter anderem sollen Slayer, Metallica und auch Guns N‘Roses beim Abschiedskonzert dabei sein. Das Konzert ist bis zum 7. Juli im Stream abrufbar.

Zum ersten Mal seit 20 Jahren in Originalbesetzung auf der Bühne

Ganze 20 Jahre liegt der letzte Auftritt von Black Sabbath nun zurück. Daher ist das Konzert „Back to The Beginning“ in Birmingham eine kleine Sensation. Das zeigt sich auch in den Ticketverkäufen. Beim Ticket-Vorverkauf im Februar waren alle Karten innerhalb von 16 Minuten weg. Mit dem Stream wollen Ozzy Osbourne und die Band ihren Fans einen großen Wunsch erfüllen.

„Back to The Beginning“ an einem ganz besonderen Ort

In Birmingham wurde die Band 1968 gegründet, damals noch unter dem Namen „Earth“. Zu Black Sabbath wurde die vierköpfige Metal-Band erst 1969. Berühmt wurde die Band vor allem durch Frontmann Ozzy Osbourne. Nicht nur sein einzigartiger Gesang hatte großen Wiedererkennungswert, sondern auch einige Auftritte sorgten für Schlagzeilen.

Ozzy Osbourne und die Fledermaus

Am 20. Januar 1982 biss er bei einem Konzert einer Fledermaus den Kopf ab. Der heute 76-Jährige hatte das Tier für eine Attrappe gehalten und angeblich erst bemerkt, dass sie echt war, nachdem er den Kopf abgebissen hatte. Der Sänger hatte im Laufe seiner Karriere immer wieder mit Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen, weswegen sich Black Sabbath schließlich von ihm trennte. Danach machte Ozzy Osbourne als Solokünstler weiter, seine Frau Sharon unterstützte ihn dabei.

Comeback mit Reality-Show

In den 2000ern feierte dann die Reality-Show „The Osbournes“ großen Erfolg, in der Ozzy Osbourne die Zuschauer an seinem Familienleben teilhaben ließ. Aktuell macht der Metal-Sänger eher mit seiner Gesundheit Schlagzeilen. Osbourne leidet unter Rückenschmerzen und soll an Parkinson erkrankt sein.