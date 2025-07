Let‘s Dance: Erster Kandidat der neuen Staffel steht wohl fest

Nach der Show ist vor der Show. Erst vor einigen Monaten ist die 18. Staffel von „Let‘s Dance“ auf RTL zu Ende gegangen, nun scheint zumindest ein prominenter Kandidat für die nächste Staffel festzustehen. Wie die Bild am Dienstag berichtet, soll der erste Kandidat der 19. Staffel in die Fußstapfen seines Vaters treten.

Aaron Keller wohl bei Let‘s Dance dabei

In der künftigen Showreihe von „Let‘s Dance“ soll demnach Aaron Keller dabei sein. Der 32-Jährige könnte damit auf seinen Vater Mark Keller folgen, der in der 17. Staffel als Teilnehmer dabei war. Im Gegensatz zu seinem Vater dürfte Aaron Keller aber auf etwas mehr Glück hoffen. Mark Keller musste die Show aufgrund einer Verletzung vorzeitig verlassen. Eine Bestätigung seitens RTL gab es bislang noch nicht.

„Let‘s Dance“: Das sind alle bisherigen Gewinner

Zuletzt hatte Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth, die Show „Let‘s Dance“ gewonnen. Er setzte sich mit der Profitänzerin Ekaterina Leonova erfolgreich gegen die anderen Teilnehmer durch.

Bislang konnten sich folgende Promis einen Sieg bei „Let‘s Dance“ holen:

Wayne Carpendale

Susan Sideropoulos

Sophia Thomalla

Maite Kelly

Magdalena Brzeska

Manuel Cortez

Alexander Klaws

Hans Sarpei

Victoria Swarovski

Gil Ofarim

Ingolf Lück

Pascal Hens

Lili Paul-Roncalli

Rurik Gislason

Rene Casselly

Anna Ermakova

Gabriel Kelly

Diego Pooth

Info: Das ist Aaron Keller

Aaron Keller ist der Sohn des in Überlingen am Bodensee geborenen Schauspielers Mark Keller. Dieser startete seine Karriere nach einem Auftritt in der „Rudi Carell Show“ und gehört seit 2008 zum Cast der Serie „Der Bergdoktor“. Aaron Keller wurde am 1. Februar 1993 geboren und war unter anderem in „½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde“ und „Eine dunkle Begierde“ zu sehen. Sein jüngerer Bruder Joshua Keller ist ebenfalls als Schauspieler aktiv.