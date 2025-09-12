Leonie Splitter ist das Wiesn-Playmate 2025

Am 20. September heißt es wieder „O‘ zapft is“ auf der Theresienwiese in München. Schon am Donnerstag gab es Grund zu feiern. Der Playboy hat in München das diesjährige Wiesn-Playmate offiziell vorgestellt.

Das ist das Wiesn-Playmate 2025

Leonie Splitter ist 27 Jahre alt und gebürtige Münchnerin. Am Donnerstagabend wurde sie im Münchner Szene-Lokal Papa Benz offiziell vorgestellt. Laut Angaben des Playboys kamen zu dem Event knapp 100 Gäste, darunter Verena Kerth, Produzent Martin Krug sowie Stella Tiana Stegmann, Playmate und „Bachelorette“ des Jahres 2024.

Gemeinsam mit dem Hofbräu-Direktor Dr. Michael Möller, Angermaier-Chef Dr. Axel Munz und dem Playboy-Chefredakteur Florian Boitin zapfte Leonie Splitter traditionell das erste Holzfass des Hofbräu-Wiesn-Bieres an. Für die Münchnerin ist der Titel des Wiesn-Playmates eine ganz besondere Ehre. Splitter ist schon von klein auf ein Fan des Oktoberfestes.

Schon von Klein auf Wiesn-Fan

„Bei meinem ersten Mal auf der Wiesn war ich vier oder fünf Jahre alt, da hab ich mit meiner Mama im Zelt gesessen und die Stimmung genossen. Seitdem gehört die Wiesn für mich jedes Jahr dazu“, so die 27-Jährige gegenüber dem Playboy. Sie verrät außerdem, dass bereits ihre Mutter vor ihrer Geburt ein Playboy-Angebot bekommen hatte. Allerdings lehnte sie damals ab. Als Leonie ihrer Mutter dann von ihrem Playboy-Angebot erzählte, hatte sie ihre volle Unterstützung. Mit dem Playboy verbindet Leonie „Sinnlichkeit, Stil und starke selbstbewusste Frauen“.

Die Oktober-Ausgabe des Playboy ist seit dem 11. September im Handel und online erhältlich. In der Ausgabe gibt es ein 34-seitiges Wiesn-Special mit Fakten und Flirttipps rund um das Oktoberfest. Das diesjährige Oktoberfest findet vom 20. September bis 5. Oktober statt.

