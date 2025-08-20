Leni Klum ist „Papas größter Fan“: So schwärmt sie von Seal

Model Leni Klum versteht sich nicht nur mit ihrer Mutter Heidi Klum prächtig, sondern spricht auch von ihrem Adoptivvater Seal in den höchsten Tönen. Obwohl die Trennung des britischen Soulsängers und der „Germany’s Next Topmodel“-Chefin bereits 13 Jahre zurückliegt, scheint Seal für Leni immer eine wichtige Vaterfigur geblieben zu sein. Dass sich an der engen Familienbeziehung der beiden nichts geändert hat, zeigte Leni Klum jetzt mit einem gemeinsamen Schnappschuss samt liebevoller Botschaft an ihren Adoptivpapa.

Diesen süßen Instagram-Post widmet Leni Klum ihrem Adoptivvater Seal

Obwohl Leni Klum gerade einmal sieben Jahre alt war, als Heidi Klum und Seal 2012 ihre Ehe beendeten, scheint der Musiker, der sie von ihrer Geburt an mit großgezogen hat, nach wie vor eine wichtige Konstante in ihrem Leben zu sein. Denn auch heute verbringt die 21-Jährige offenbar gerne Zeit mit ihrem Adoptivvater und schwärmt immer wieder öffentlich von ihm.

Am 17. August veröffentlichte Leni Klum auf Instagram ein gemeinsames Foto mit Seal, in dem sie sich als „Papas größten Fan“ bezeichnete. Das machte sie nicht nur im Titel des Posts deutlich, sondern auch mit ihrem weißen T-Shirt, das ein Seal-Aufdruck ziert. Die beiden sitzen auf dem Schnappschuss gemeinsam auf dem Sofa, Seal hat seinen Arm um die Schulter seiner Adoptivtochter gelegt und hält ihre Hand, während er den Daumen der anderen Hand nach oben reckt. Beide tragen zudem rechteckige Sonnenbrillen-Modelle, die den Vater-Tochter-Look vervollständigen.

Patchwork-Familie Klum: Welches Verhältnis hat Leni zu ihren beiden Vätern?

Lenis Klums leiblicher Vater ist der italienische Unternehmer und ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore. Seine Beziehung mit Topmodel Heidi Klum ging Anfang des Jahres 2004 in die Brüche, noch bevor die gemeinsame Tochter Leni am 4. Mai auf die Welt kam. Doch Klums neuer Partner Seal, mit dem das Supermodel drei weitere Kinder bekam, adoptierte Leni 2009. Dass die beiden seit jeher eine innige Vater-Tochter-Beziehung verbindet, zeigte Leni Klum zuletzt etwa mit einem herzlichen Familienfoto der beiden aus ihren Kindertagen, mit dem sie Seal auf Instagram zum 62. Geburtstag gratulierte. „The best dad since day one“ – „Der beste Vater seit Tag eins“, schrieb sie dazu.

Wie Briatore 2011 in einem Interview mit der Bild-Zeitung verriet, hatte er zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Kontakt zu seiner Tochter Leni gehabt. Doch das hat sich inzwischen geändert: Heute scheint Leni Klum auch mit ihrem leiblichen Vater ein familiäres Verhältnis zu führen, wie mehrere gemeinsame Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen beweisen. Als das Model in diesem Frühjahr seinen 21. Geburtstag feierte, waren ihre beiden Väter bei der Party anwesend. Kurz darauf kam es zum Wiedersehen mit Papa Briatore und ihrem 15-jährigen Halbbruder Falco beim Formel-1-Rennen in Monaco.

Übrigens: Nach Leni Klum will jetzt auch ihr Halbbruder, Heidi Klums ältester Sohn Henry Samuels, in der Modelbranche durchstarten. Der 19-Jährige wurde von einer renommierten New Yorker Modelagentur unter Vertrag genommen und durfte bereits auf der Pariser Fashion Week laufen. Die körperlichen Voraussetzungen für das Business scheinen in der Familie auf jeden Fall gegeben, denn beide ihrer Söhne sind mittlerweile größer als Heidi Klum selbst.