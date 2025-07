Mann greift Taxifahrer an, wählt Notruf, flieht

Ein Fahrgast eines Taxis soll in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) nach einem Streit seinen Taxifahrer schwer am Kopf verletzt haben. Der 36-Jährige habe nach der Tat das Ausmaß der Verletzungen seines Opfers erkannt, Erste Hilfe geleistet und den Notruf verständigt, sich dann aber vom Tatort entfernt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde am Mittwoch in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen, ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Gegen Auflagen kam er vorerst wieder frei.

Laut Polizei hatte sich der Verdächtige Anfang Juli von Stuttgart nach Leinfelden-Echterdingen fahren lassen, dann sei es zum Streit mit dem 62-jährigen Taxifahrer gekommen. Eine körperliche Auseinandersetzung folgte. Der Verdächtige gab bei seinem Notruf an, einen Mann schwer verletzt neben dessen Taxi entdeckt zu haben.

Worüber sich Taxifahrer und Fahrgast gestritten hatten, blieb zunächst unklar. Das Opfer trug schwere Verletzungen davon und wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Er befindet sich immer noch stationärer Behandlung, sei aber auf dem Weg der Besserung.