„Brücke ins Paradies“: So ergreifend erinnert Laura Dahlmeiers Mutter Susi an ihre Tochter

Es ist nur ein Instagram-Post ohne große Worte - und doch steckt so viel darin. Die Mutter der beim Bergsteigen verunglückten Ex-Biathletin Laura Dahlmeier, Susi Dahlmeier, hat auf Instagram ein Bild von einem Schmuckstück gepostet. Viele Follower sind tief bewegt und fassen die Kette als emotionale Erinnerung an ihre Tochter auf.

Mutter von Laura Dahlmeier zeigt emotionales Schmuckstück

Auf dem Post ist ein schlichter, ovaler, silberner Anhänger zu sehen, der an einer Lederkette hängt und auf einem Stück Holz ruht. Darin zeichnet sich auf der einen Seite ein Bergpanorama ab, von dem aus eine goldene Brücke mit einem Herzen hinüber zu einem Stern führt. Darunter ist ein geschwungenes „L“ eingearbeitet. Zu dem Bild schrieb Susi Dahlmeier nur „Brücke ins Paradies.“ Hier der Post:

„Laura ist bestimmt gut über die Brücke ins Paradies gekommen“

Die Follower von Laura Dahlmeiers Mutter, die übrigens Goldschmiedin ist und eine Schmuckwerkstatt im oberbayerischen Krün nahe Garmisch-Partenkirchen betreibt, zeigten sich ergriffen. Ein Nutzer schrieb: „Mein herzliches Beileid Dir und Deiner Famile, es tut mir ehrlich leid, dass Ihr Eure geliebte Laura verloren habt. Aber so, wie Du es so wunderschön in Deinem Schmuckstück verarbeitet hast, wird es wohl sein: Laura ist im Paradies und wird für immer in Euren Herzen und in liebevoller Erinnerung bleiben.“

Andere Instagram-User meinten „Dieses Schmuckstück sagt mehr als tausend Worte“, oder „Du hast etwas geschaffen, das so viel mehr ist als eine Kette. Wunderschön.“ Einer kommentierte: „Laura ist bestimmt gut über die Brücke ins Paradies gekommen & wacht nun als Schutzengel über euch.“

Laura Dahlmeier starb im Juli beim Bergsteigen in Pakistan

Die 31-jährige Laura Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben gekommen. Die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5.700 Metern von Steinschlag getroffen wurde.

Reaktionen auf den Tod von Laura Dahlmeier

So bestürzt reagierten Freunde und andere Bergsteiger auf den Tod von Laura Dahlmeier: