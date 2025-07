Biathlon-Star Laura Dahlmeier: Suchaktion nach Bergunfall auf 5700 Metern unterbrochen

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall am Laila Peak in Pakistan verunglückt. Wie das ZDF berichtet, sei die 31-Jährige mindestens schwerst verletzt.

Dahlmeier: Unglück auf 5700 Metern im Karakorum-Gebirge

Laut dem ZDF habe sich das Unglück im Karakorum-Gebirge in Pakistan auf einer Höhe von rund 5700 Metern ereignet. Die ehemalige Wintersportlerin sei mit einer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs gewesen und von einem Steinschlag erfasst worden. Das Unglück soll sich bereits am Montag, 28. Juli 2025, zur Mittagszeit, ereignet haben.

Laura Dahlmeier verunglückt: Kein Lebenszeichen erkannt

Dahlmeier und ihre Begleiterin befanden sich laut Berichten in einer äußerst abgeschiedenen Region. Trotz eines Notrufes habe ein Hubschrauber die Unfallstelle erst im Laufe des Dienstags erreicht. Die Bergung soll sich schwierig gestalten, sodass bislang wohl noch niemand zu Dahlmeier vordringen konnte. Aufgrund von Dunkelheit sei diese am Dienstag unterbrochen worden. Bei einem Überflug mit einem Hubschrauber seien keine Lebenszeichen erkennbar gewesen, berichtet das ZDF weiter.

Biathlon-Star bereits länger in der Region unterwegs

Medienberichten zufolge soll Dahlmeier bereits seit Ende Juni in der Region unterwegs sein. Am 8. Juli habe die 31-Jährige erfolgreich den 6287 Meter hohen Great Trango Tower bestiegen. Derzeit ist das Wetter in der Region relativ warm - zumindest am Tage. Damit steigt auch die Gefahr von Steinschlag. In der Nacht können die Temperaturen in größeren Höhen jedoch auch wieder unterhalb des Gefrierpunktes sinken.

Magdalena Forsberg, Evi Sachenbacher-Stehle: Bangen um Laura Dahlmeier

Während in Pakistan noch die Suchaktion nach Laura Dahlmeier läuft, bangen auch ehemalige Wegbegleiterinnen um die 31-jährige Spitzensportlerin. Magdalena Neuer, zweifache Olympiasiegerin, veröffentlichte am Dienstag einen Post und schrieb dazu: „Ich denke an dich, Laura“. Der Post wurde auch von den ehemaligen Biathletinnen Evi Sachenbacher-Stehle, Kaisa Mäkäräinen und Magdalena Forsberg kommentiert. Sie alle hoffen auf positive Nachrichten aus dem Karakorum.

Dahlmeier: Vom Biathlon zum Bergsport

Nach ihrer erfolgreichen Karriere im Biathlon hatte sich Dahlmeier dem Bergsport zugewandt und war auch als Bergführerin aktiv. In die Bergung von Dahlmeier seien auch erfahrene internationale Bergsteiger involviert, heißt es weiter.

Informationen zu Laura Dahlmeier

Geboren: 22. August 1993 in Garmisch-Partenkirchen

Ehemalige Biathletin

Weltmeisterschaften: 7 x Gold, 3 x Silber, 5 x Bronze

Weltcup: Gesamtsieg 2016/2017 - insgesamt 20 Weltcupsiege

Olympia 2018: 1 x Gold und 1 x Bronze

Seit 2023 ist Dahlmeier staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin

2024 gelang ihr die schnellste Besteigung des Ama Dablam (6814 Meter) durch eine Frau