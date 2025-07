Skandal-Berichte um Yamals Geburtstagsfeier: Ließ der Barça-Star Kleinwüchsige auftreten?

Es war das große Society-Event im diesjährigen spanischen Sommer: die Geburtstagsfeier von Lamine Yamal. Der Fußballstar des FC Barcelona wurde am Wochenende 18 Jahre alt und lud hierzu in eine Luxus-Finca in der Nähe des Badeortes Sitges ein. Doch nun droht dem Jungstar Ärger mit dem Gesetz.

Medienberichten zufolge soll Yamal eine Gruppe Kleinwüchsiger zu Unterhaltungszwecken gebucht haben und auf seiner Feier auftreten lassen. Zwar gibt es keine Bild- und Videoaufnahmen der privaten Party. Yamal ließ seine Gäste vor dem Eintritt Handys und Kameras abgeben. Doch kursierten Fotos in den sozialen Medien, die kleinwüchsige Menschen in einem Van zeigten, die zur Veranstaltung gebracht wurden.

Skandalbericht um Fußballstar Yamal: Hat er Kleinwüchsige für seine Geburtstagsfeier engagiert?

In Spanien ist es seit 2023 gesetzlich untersagt, Personen aufgrund ihres Kleinwuchses für Showveranstaltungen zu buchen. Das Gesetz zielte vor allem darauf ab, die jahrzehntelange Tradition zu unterbinden, Kleinwüchsige in der Stierkampfarena zur Belustigung des Publikums Gefahren auszusetzen.

Der Fall Yamal beschäftigte nun auch die spanische Regierung. Jesús Martín, Generaldirektor für Behindertenfragen vom Ministerium für soziale Rechte, hat nun laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE eine Aufklärung des Falls gefordert. Es gelte zu klären, ob bei der Party Menschen mit Zwergwuchs unter Verstoß gegen das Gesetz herabgewürdigt wurden. „Wir sind besorgt, dass Menschen mit Geld und Macht sich für unantastbar halten“, sagte Martín.

Kritik an Yamals Geburtstagsfeier: Organisation für Kleinwüchsige kündigt rechtliche Schritte an

Zuvor hatte sich bereits die ADEE, eine spanische Organisation für kleinwüchsige Personen, kritisch geäußert und rechtliche Schritte angekündigt. Verbandspräsidentin Carolina Puenta sagte: „Es ist inakzeptabel, dass im 21. Jahrhundert Menschen mit Kleinwuchs noch immer als Unterhaltung auf privaten Feiern eingesetzt werden.“ Noch gravierender sei es, wenn dabei öffentliche Persönlichkeiten wie Lamine Yamal dabei involviert sind.

Der Radiosender RAC1 zitierte einen der Künstler, der auf Yamals Party aufgetreten ist: „Niemand hat uns respektlos behandelt, wir durften in Ruhe arbeiten.“ Die Quelle, die anonym bleiben wollte, sagte auf Katalanisch weiter: „Wir arbeiten als Unterhaltungskünstler. Warum dürfen wir nicht tun, was wir tun?“