Läuft da was zwischen Katy Perry und Justin Trudeau? Fotos heizen Gerüchteküche an

Schon länger kursieren Gerüchte, dass Katy Perry und Justin Trudeau ein Paar sind. Obwohl keiner von beiden die Gerüchte bislang bestätigt hat, sollen Fotos nun die Liebesgerüchte beweisen.

Romantischer Bootsausflug vor Kalifornien?

Wie unter anderem die „Daily Mail“ berichtet, sollen Katy Perry und Justin Trudeau auf einem Boot vor der Küste Santa Barbaras gesichtet worden sein. Der kanadische Ex-Premier trägt auf Fotos, die dem britischen Boulevard-Blatt vorliegen, nur eine Jeanshose, während Perry einen Badeanzug trägt.

Tattoo entlarvt Justin Trudeau

Laut einem Augenzeugen soll ein Tattoo auf dem Arm Justin Trudeau verraten haben, wie die Bild unter Berufung auf den „Daily Mail“-Artikel berichtet. Angeblich sollen beide sehr innig gewirkt haben. Auf Fotos ist auch zu sehen, wie sich Perry und Trudeau küssen.

Dinner und Konzertbesuch heizen Liebesgerüchte an

Dass zwischen Trudeau und Perry etwas läuft, wird schon länger spekuliert. So sollen die amerikanische Popsängerin und der kanadische Politiker schon bei einem gemeinsamen Essen gesichtet worden sein. Außerdem tauchte Trudeau bei einem von Perrys Konzerten auf. Eine Beziehung haben beide bisher allerdings nicht bestätigt.

Katy Perry und Justin Trudeau - Neues Liebesglück nach Trennungen?

Sowohl Trudeau als auch Perry haben vor kurzem langjährige Beziehungen beendet. Katy Perry trennte sich vor ein paar Monaten von Orlando Bloom. Mit dem „Herr der Ringe“-Star war sie neun Jahre liiert, sie haben eine gemeinsame Tochter. Justin Trudeau hat sich 2023 nach 18 Ehejahren von seiner Frau Sophie Grégoire getrennt. Mit ihr hat der 53-Jährige drei Kinder.