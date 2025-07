Das sind die legendärsten Sprüche von Lothar Matthäus

„Lothar Matthäus hat nicht alle Tassen im Schrank“. Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß echauffierte sich jüngst im „Kicker“. Hintergrund des Ausbruchs: Matthäus hatte in seiner Eigenschaft als Fußball-Experte 80 bis 100 Millionen Euro als Ablöseforderung des VfB Stuttgart für Nick Woltemade ins Spiel gebracht.

Lothar Matthäus selbst ist nicht nur Fußball-Experte, Rekord-Nationalspieler und Weltmeister, sondern auch ein schier unerschöpflicher Lieferant ungewollt komischer Bonmots. Seine Sprüche sind so kultig, dass sie längst eigene Fan-Sammlungen, Bücher und Preisverleihungen inspirieren. Wir haben einige seiner legendären Sprüche zusammengestellt:

Lothar Matthäus und seine kreativen Sprüche

„Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.“ Seine Verdrehung der Redensart „den Kopf in den Sand stecken“ wurde zum Klassiker der deutschen Versprecher-Kultur.

Zu schön, um falsch zu sein: „Wäre, wäre, Fahrradkette.“ So Lothar Matthäus in seiner Live-Analyse bei Sky im Jahr 2017; sollte „hätte, hätte…“ heißen, ging sofort viral.

„I hope, we have a little bit lucky.“ Ein Original aus der ersten Pressekonferenz zur Vorstellung von Lothar Matthäus bei den New York MetroStars im Jahr 2000.

Icon Vergrößern Unter Trainer Franz Beckenbauer (links) holte sich Lothar Matthäus mit Deutschland den Weltmeistertitel 1990. Matthäus' im Februar 2024 verstorbener Freund Andreas Brehme (rechts) hatte im Finale gegen Argentinien per Elfmeter den einzigen Treffer erzielt. Foto: Wolfgang Eilmes / dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Unter Trainer Franz Beckenbauer (links) holte sich Lothar Matthäus mit Deutschland den Weltmeistertitel 1990. Matthäus' im Februar 2024 verstorbener Freund Andreas Brehme (rechts) hatte im Finale gegen Argentinien per Elfmeter den einzigen Treffer erzielt. Foto: Wolfgang Eilmes / dpa (Archiv)

„Das Chancenplus war ausgeglichen.“ Soll ebenfalls ein Lothar-Matthäus-Spruch gewesen sein. Seit 2012 ist es auch ein Buchtitel.

„Ja, der Rücken ist die Achillesferse des Körpers.“ Anatomische Neuinterpretation, die nicht nur für Heiterkeit in Medizin-Kreisen sorgte.

An den Spekulationen über mich möchte ich mich nicht beteiligen Lothar Matthäus, Fußball-Legende und TV-Experte

„Ein Lothar Matthäus lässt sich nicht von seinem Körper besiegen, ein Lothar Matthäus entscheidet selbst über sein Schicksal.“ Ein Lothar Matthäus spricht gerne auch mal über sich in der dritten Person.

Warum sind Lothar-Matthäus-Sprüche Kult?

Lothar Matthäus verheddert sich oft in Sprichwörtern oder Fremdsprachen. Das erzeugt spontane Originalzitate, die weit über den Fußball hinaus zitiert werden. Die skurrile Bildhaftigkeit („Sand in den Kopf“, „Fahrradkette“) macht die Sätze sofort merkfähig.

Seit Jahren ist Lothar Matthäus als Experte beim Pay-TV-Sender Sky vor allem beim Top-Spiel am Samstagabend unterwegs. Und so produziert er im Wochenrhythmus live vor laufenden Kameras neue unterhaltsame Äußerungen. In den sozialen Medien werden die Matthäus-Zitate ruckzuck in den Kultstatus erhoben.

Das ist Lothar Matthäus

Matthäus’ Zahlen sprechen für sich. Er ist Rekord-Nationalspieler, Weltfußballer und Pokalsammler. Gleichzeitig illustrieren fünf Ehen, vier Kinder und ein medienwirksamer Lebensstil, warum er auch abseits des Platzes dauerhaft in den Schlagzeilen bleibt.

Geboren am 31.3.1961 in Erlangen

Ausbildung: Lehre als Raumausstatter

150 A-Länderspiele für Deutschland

Erster Fußball-Freldspieler mit fünf WM-Teilnahmen (1982–1998)

Weltmeister 1990 (Kapitän, 4 Turniertore) und Europameister 1980

Gewinner Ballon d’Or 1990 und FIFA-Weltfußballer 1991

Deutscher Sportjournalistenpreis als meistzitierter Fußballexperte (2017)

5 (gescheiterte) Ehen, 4 Kinder