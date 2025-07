So küsst es sich mit Weltmeister-Bart

Für ihn ist der Bart das Markenzeichen: Jürgen Burkhardt ist mehrmaliger Bartweltmeister. Erst kürzlich holte er sich bei der Bartweltmeisterschaft in den USA wieder einen Titel. «Bart ist cool», sagt der 68-Jährige kurz nach seiner Rückkehr in Stuttgart. Und das nicht nur bei Wettbewerben. Auch sein Alltagsbart sei gepflegt. Beim Küssen störe er gar nicht. Es sei natürlich für Bartträger etwas anders. «Der Bart ist kein Hindernis, da machen sich die Leute oft viel zu viele Gedanken. Wer küssen will, küsst einfach.»

Sein Bart ist Burkhardt zufolge mehr als 50 Jahre alt. «Der Oberlippenbart wurde noch nie geschnitten.» Und alles andere sei im Laufe der Zeit dazugekommen. «Geschnitten habe ich meinen Bart schon lange nicht mehr», sagt der Weltmeister. Alles, was jetzt nachwachse, integriere sich automatisch in das, was da sei. «Die langen Haare fallen irgendwann aus, das regeneriert sich alles.»

Mehr als 180 Stunden Bartpflege im Jahr

Die Spannweite seines Bartes misst laut Burkhardt etwa 1,80 Meter. Das sei in etwa auch die Spannweite eines Adlers. Die Jury des Wettbewerbs habe er durch ein gutes und exaktes Styling mal wieder von sich überzeugt, ist sich der sechsfache Weltmeister der Kategorie Freestyle sicher.

Seit mehr als 30 Jahren sei er bei Wettbewerben dabei. 1997 habe er den ersten Weltmeister-Titel geholt, berichtet Burkhardt. Über mehrere Jahrzehnte top zu sein, sei schon sehr schön, sagt der Fotograf aus Leinfelden-Echterdingen.

Täglich investiere er 30 Minuten in sein Bart-Styling, hochgerechnet sind das 182,5 Stunden pro Jahr. «Bei Wettbewerben darf es natürlich schon etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und da sollte man auch nicht auf die Uhr schauen.»

So ein Wettbewerbs-Styling könne bis zu sechs Stunden dauern. Sein ultimativer Pflegetipp: «Bartbürste mit Wildschweinborsten, Bartöl und gutes Durchbürsten.» Das mache den Bart schön und verleihe einen gewissen Glanz.

Für die tägliche Pflege empfiehlt er eine Bartbürste aus Wildschweinborsten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Er präsentiert seine Siegertrophäe und eine Wertungstafel mit der Maximalpunktzahl 10. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

30 Minuten am Tag investiert der 68-Jährige in sein Bart-Styling. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Sein Bart sei mehr als 50 Jahre alt, sagt der Bartweltmeister. Foto: Bernd Weißbrod/dpa