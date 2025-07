Mann nach Einbruch in Balingen festgenommen

Ein Mann ist bei einem mutmaßlichen Einbruch in ein leerstehendes Haus im Zollernalbkreis festgenommen worden. Nachbarn hatten Geräusche in dem Haus in Balingen gehört und die Polizei gerufen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher im Haus fest.

Der 40-Jährige soll den Angaben nach am vergangenen Mittwoch über ein Fenster gewaltsam eingebrochen sein und Kupferrohre abmontiert haben, um sie zu stehlen. In der Nachbarschaft habe die Polizei zwei weitere Häuser gefunden, in die ebenfalls eingebrochen wurde. Die Polizei ermittle nun, ob der Verdächtige mit den beiden weiteren Einbrüchen im Zusammenhang steht und ob es andere mögliche Beteiligte gab.

Weil gegen ihn wegen einer anderen Sache eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt wurde, befinde sich der 40-Jährige nun in Haft. Nach dem mutmaßlichen Einbruch ermittle die Polizei zudem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.