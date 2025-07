Versuchte Tötung: Mann soll Ehefrau schwer verletzt haben

Ein Mann soll in Lahr (Ortenaukreis) versucht haben, seine Frau zu töten. Der 81-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag mit einem hölzernen Haushaltsgegenstand auf seine Frau losgegangen, teilte die Polizei mit. Die Frau, die etwa im gleichen Alter ist, erlitt demnach schwere Verletzungen.

Auslöser des mutmaßlichen Angriffs war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Streit. Die Frau konnte in ein Zimmer flüchten und einen Angehörigen verständigen. Diese habe sie in ein Krankenhaus gebracht und die Polizei alarmiert, hieß es weiter. Der 81-Jährige wurde festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.