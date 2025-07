Unbekannter beschädigt Gipfelkreuz an Aussichtspunkt

An einem Aussichtspunkt bei Horgenzell (Kreis Ravensburg) hat ein Unbekannter das dort aufgestellte Gipfelkreuz beschädigt. Die Polizei spricht in einer Mitteilung von einer mutmaßlich vorsätzlichen Tat. Vermutlich wurde das Gipfelkreuz in der Nacht zum Dienstag mit einem Fahrzeug und einer Kette gezogen. Dabei sei das Fundament aus dem Boden herausgebrochen.

Ob das Gipfelkreuz selbst beschädigt wurde und auf welche Summe sich der Schaden belief, war laut einem Polizeisprecher nicht klar. Der mutmaßliche Täter ließ das Kreuz vor Ort zurück. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.