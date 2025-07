Unbekannte sprühen Nazi-Symbole an Wände

Unbekannte haben in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) in mehreren Straßen Hakenkreuze, Genitalien, traurige Gesichter und Schriftzüge auf Wände gesprüht. Laut einem Polizeisprecher zähle auch ein «Sieg Heil»-Schriftzug dazu. Die bislang Unbekannten beschmierten in der Nacht auf Dienstag unter anderem Hauswände, Autos, Verkehrsschilder, Mauern und Türen.

In so einem Ausmaß gehören Graffitis dem Polizeisprecher zufolge im Ortenaukreis nicht zur Tagesordnung. Die Hakenkreuze seien teils spiegelverkehrt und anders ausgerichtet aufgesprüht worden, hieß es von der Polizei. Ob die Fälle zusammenhängen, war zunächst Gegenstand der Ermittlungen. Da bislang keine Verdächtigen bekannt seien, ermittle vorerst die Polizei und nicht der Staatsschutz.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen und Anwohner um Hinweise. Wer Videoaufzeichnungen zwischen dem späten Montagabend und Dienstagfrüh hat, soll diese sichten und der Polizei für die Ermittlungen zur Verfügung stellen.