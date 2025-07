Polizei: Betrunkener belästigt und schlägt 17-Jährige im Bus

Ein betrunkener Mann hat nach Polizei-Angaben eine 17-Jährige in einem Linienbus in Ulm belästigt und geschlagen. Der 57-Jährige habe sich in der Nacht neben die Jugendliche gesetzt und sei immer aufdringlicher geworden, teilte die Polizei mit. Als drei junge Fahrgäste im Alter von 17, 18 und 21 Jahren einschritten, sei der Mann ausgerastet.

Er habe der 17-Jährigen in den Bauch geschlagen und ihr ins Gesicht gefasst, hieß es. Zudem kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den drei Fahrgästen. Die 17-Jährige erlitt demnach leichte Verletzungen. Die anderen blieben unverletzt.

Die Polizei nahm den Angaben zufolge den 57-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Auf den Mann komme nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.