Mann versteckt sich in Tankstelle und stiehlt Schnaps

Ein 38-Jähriger hat sich unbemerkt in einer Tankstelle in Bad Buchau (Kreis Biberach) einschließen lassen, um Schnaps zu stehlen. Nach Ladenschluss habe sich der 28-jährige Einbrecher am Montagabend im Lager versteckt, teilte die Polizei mit. Er griff zur Flasche und flüchtete. Später kehrte der Mann stark betrunken in den Lagerraum zurück, wo er auf den Besitzer der Tankstelle stieß.

Wie die Polizei mitteilte, war der Einbrecher nicht mehr ansprechbar und wurde, nach dem der Besitzer den Notruf rief, mit Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Wie der Mann sich die Verletzungen zuzog, sei noch unklar.