Schock für Fans! Wincent Weiss muss Konzert in München Stunden vorher absagen

Großer Schock für die Fans des deutschen Singer-Songwriters Wincent Weiss. Nur zwei Stunden vor seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle hat der Musiker sein Konzert am Dienstagabend abgesagt. Der Grund: Krankheit, gesundheitliche Probleme. Die hatten sich bereits am Tag zuvor - bei seinem Konzert in Zürich - gezeigt. Am Dienstagabend ging dann nichts mehr.

Emotionaler Instagram-Post von Wincent Weiss nach Konzertabsage

Auf Instagram wandte sich der 32-Jährige dann emotional an seine Follwerinnen und Follower. Am Dienstagabend schrieb er:

„Es bricht mir das Herz, diese Worte gerade zu schreiben - aber ich muss das Konzert heute in München leider absagen. :( Viele von euch haben es gestern in Zürich sicher schon gemerkt, dass ich ziemlich angeschlagen bin. Ich hatte so gehofft, dass eine Nacht Ruhe reicht, um wieder fit zu werden - aber ich sitze nun schon seit Stunden beim Arzt und versuche alles, um wieder auf die Beine zu kommen.“

Konzertabsage in München: Fans von Wincent Weiss reagieren verständnisvoll

Die Reaktion der Fans auf Instagram war überwiegend positiv. Viele bedauerten zwar die Absage des Wincent Weiss Konzertes in der Olympiahalle München, doch äußerten sie auch Verständnis für die Entscheidung des Musikers. Eine Userin schrieb: „Von Herzen gute Besserung. Wer so viel gibt, darf sich auch mal zurücknehmen.“

Wincent Weiss: Konzerte in Wien und Hannover geplant

Wie lange der Sänger ausfällt, ist unklar. Bereits für den morgigen Donnerstag, 20. März 2025, ist eigentlich ein Konzert in der Stadthalle in Wien geplant. Ob dieses stattfinden wird, ist derzeit nicht bekannt. Noch wurde der Gig jedoch bisher nicht abgesagt. Am 23. März 2025 soll Wincent Weiss dann in der ZAG Arena in Hannover spielen.

Informationen zu Wincent Weiss

Geboren am 21. Januar 1993 in Bad Oldesloe

Single „Unter meiner Haut“ verkaufte sich über 800.000 Mal

Insgesamt über 3,1 Millionen verkaufte Tonträger

Bislang vier Studioalben veröffentlicht

Zwei Alben erreichten Platz 1 in Deutschland