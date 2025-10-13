Peinlicher Patzer im „Fernsehgarten“: Andrea Kiewel blamiert sich vor ZDF-Publikum

Wie jedes Jahr tourt Andrea Kiewel mit dem ZDF-„Fernsehgarten“ durch Deutschland. Am Sonntag begrüßte sie ihr Publikum aus dem Saarland. Doch bei der Anmoderation passierte der Moderatorin ein peinlicher Fehler.

Wissenslücke im TV: Wo liegt nochmal das Saarland?

Am Sonntag wurden die letzten beiden Ausgaben der diesjährigen Fernsehgarten-Saison im stillgelegten Eisenwerk Völklinger Hütte im Saarland gedreht. „Wir sind ganz im Südwesten, grenzen an Nordrhein-Westfalen und an Luxemburg und Frankreich“, erklärte Moderatorin Andrea Kiewel dem Publikum die genaue Lage des Drehortes. Dabei begang sie jedoch einen Fehler: Das Saarland grenzt nämlich an Rheinland-Pfalz und nicht an Nordrhein-Westfalen.

So reagierte Andrea Kiewel auf ihren peinlichen Fehler

Kiewel fiel ihr Fehler erst nach mehreren Minuten auf. Nach dem ersten Musik-Act schlug sie sich gegen die Stirn und korrigierte ihren Fehler aus der Anmoderation. Die 60-Jährige nahm den Fauxpas jedoch mit Humor. „Welche Haarfarbe hat Frau Kiwi?“, fragte sie ins Publikum und fasste sich dabei an ihre blonden Haare. Danach machte sie wie ein Profi mit dem Programm weiter. Doch ihr souveräner Umgang schützte Kiewel nicht vor dem Spott im Netz.

„Einfach nur peinlich“: Das Netz spottet über Andrea Kiewels Patzer

Auf der Social-Media-Plattform X häuften sich nach dem peinlichen Fehler die spöttischen Kommentare zur „Fernsehgarten“-Ausgabe. Während viele Kiewels Auftritt „Einfach nur peinlich“ fanden, nehmen es andere mit Humor. „Kiwi darf Grenzen verschieben“, witzelte etwa ein User. Andrea Kiewel hat dieses Jahr eine besondere Staffel des „Fernsehgartens“ erlebt. Sie feierte ihr 25. Jubiläum als Moderatorin der ZDF-Unterhaltungsshow.

Der „Fernsehgarten“ flimmert schon seit 1986 jeden Sonntag über die Bildschirme. Die Sendung wird von Mai bis September immer Sonntagmittag vom Mainzer Lerchenberg aus gesendet.