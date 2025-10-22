Kein Maischberger heute - das ist der Grund

Der Sendeplatz am Mittwochabend um 22.50 Uhr im Ersten gehört Sandra Maischberger. Heute aber hat Sandra Maischberger keine Gäste im Studio. Auf ihrem angestammten Sendeplatz läuft die Reportage „Ausgebremst – Wie Ford unter die Räder kommt“.

Kein Maischberger heute – was stattdessen läuft

Statt Maischberger läuft die Story „Ausgebremst – Wie Ford unter die Räder kommt“. Darum geht‘s heute ab 22.50 Uhr:

„Entschieden wird hier schon lange nichts mehr, alles, was gemacht wird, kommt aus den USA“, so sieht Spiros D. die Situation bei seinem Arbeitgeber, den Kölner Ford-Werken. Früher war er Vorarbeiter im Motorenwerk, in dem seit 1962 mehr als 28 Millionen Verbrennungsmotoren gebaut wurden. Doch das gibt es nicht mehr, heute arbeitet Spiros im Lager der neuen Batteriemontage.

Der Kölner Autobauer Ford, mit den derzeit noch 11.500 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der Stadt, steckt tief in der Krise. Die guten Zeiten, als hier mehr als 50.000 Menschen Arbeit fanden und Verkaufsschlager wie den Kleinwagen Fiesta bauten, sind lange vorbei.

Seit Jahren fährt Ford mit seinem Kölner Werk hohe Verluste ein, es werden Arbeitsplätze gestrichen, ganze Abteilungen abgeschafft. Inzwischen hat Ford auch das hiesige Management entmachtet und zuletzt immer mehr Kompetenzen in die USA verlagert. Und auch in Saarlouis, dem anderen deutschen Produktionsstandort, wurden seit Jahren Jobs abgebaut.

Die ARD-Story geht den geschäftlichen Verflechtungen des US-Präsidenten Trump mit der Ford-Motor-Company nach, die viel weitreichender sind als bislang bekannt. Dabei zeigt die Doku, wie sehr die America-First-Politik Trumps inzwischen Entscheidungen des Ford-Managements beeinflusst.

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.