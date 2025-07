Kein Maischberger heute - das ist der Grund

Maischberger und Gäste beschäftigen sich heute, am 16.7. nicht mit aktuellen Themen und Ereignissen. Ihre Sendung fällt heute aus - hier alle Informationen.

Der Sendeplatz am Mittwochabend im Ersten gehört Sandra Maischberger. Heute aber hat Sandra Maischberger keine Gäste im Studio. Auf ihrem angestammten Sendeplatz läuft ein Spielfilm der Serie „Donna Leon“.

Kein Maischberger heute – was stattdessen läuft

Satt Maischberger läuft der Film: „Donna Leon - schöner Schein“ aus dem Jahr 2012. Darum geht‘s heute ab 21.45 Uhr:

In seinem 18. Fall gerät Brunetti selbst in den Verdacht der Bestechlichkeit. Dank Uwe Kockischs zurückhaltender Darstellung kann man sich inzwischen niemand anderen mehr in der Rolle des sympathischen Ermittlers vorstellen. Unterstützt wird er in bewährter Weise von Julia Jäger, Karl Fischer, Annett Renneberg und Michael Degen, der vor seiner vermeintlichen Pensionierung als Vice-Questore einige traurig-komische Auftritte hat.

Gewohnt prominent besetzt sind auch die Episodenrollen mit Michael Mendl, Merab Ninidze, Marc Hosemann und allen voran Esther Schweins – die buchstäblich mit ihrer eigenen Schönheit spielt.

Steckbrief: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt nun schon mehrere Jahre lang zweimal die Woche ihre Gäste zum Gespräch, immer dienstags, mittwochs nach den Tagesthemen. Die Gäste bei Maischberger sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.