Kein „Hart aber fair“ heute im Ersten - aber Termin für nächste Sendung steht fest

Kein „Hart aber fair“ heute (25.8.) im Ersten - die Sendung mit Louis Klamroth fällt ein weiteres Mal aus. Aber immerhin gibt es einen Termin für die nächste Ausgabe.

So richtig regelmäßig kam „Hart aber fair“ schon in den vergangenen Monaten nicht mehr. In Medien wurde spekuliert, ob das Format überhaupt eine Zukunft habe, auch intern wurde über die Ausrichtung der Sendung diskutiert. Inzwischen steht bei der ARD aber fest, das bestehende Talkshow-Konzept mit «Miosga», «Maischberger» und «Hart aber fair» um zwei Jahre bis einschließlich 2027 zu verlängern - sofern die Rundfunkräte von WDR und NDR zustimmen. In Teilen stünden auch noch abschließende Vertragsverhandlungen aus, hieß es.

Kein Hart aber fair heute - wann kommt die nächste Folge?

Die nächste „Hart aber fair“-Folge ist in drei Wochen geplant. Am Montag, 15. September, wird die Talkshow mit Louis Klamroth im Ersten zu sehen sein, Uhrzeit ist wie üblich um 21 Uhr.

Darüber hinaus wird Hart aber fair-Moderator Klamroth eine neue Sendung bekommen. „Press Play“ heißt sie und wurde speziell für die ARD-Mediathek entwickelt. Die ARD stellt das vom Westdeutschen Rundfunk produzierte Format als «Politik-Show» vor. Ab 29. September sind drei halbstündige Folgen abrufbar. Das Motto heiße „Politik trifft Popkultur - vor dem Fernseher mit Louis Klamroth“.

Zum Konzept der Streaming-Sendung berichtet die ARD: «Was regt an, was regt auf, was haben wir alle gesehen und was verbindet uns? Louis Klamroth lädt prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Fernsehabend mit Tiefgang.»

Hart aber fair: Talkshow-Konzept soll bis 2027 verlängert werden

Man wolle den politischen Diskurs mit innovativen Formaten weiter entwickeln und somit zukunftsfähig machen, hieß es aus ARD-Kreisen. Vor allem wolle man jüngere Menschen ansprechen, die man mit dem klassischen Fernsehen nicht mehr erreiche.

Das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth

Louis Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren.

Vor seinem Start bei Hart aber fair als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten.

Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.